دراسة: هل فيتامين سي يساعد في تفادي الإصابة بالنوبة القلبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يخفض تعاطي كميات كبيرة من الفواكه والخضروات من خطر الإصابة بالنوبة القلبية وغيرها من مشاكل القلب.



وقال علماء الأمراض القلبية في الدنمارك إن الصحة الجيدة لدى النباتيين وعشاق أكل الفواكه والخضروات تعود إلى فيتامين سي(C) الذي يوجد بكميات هائلة في ثمرات النباتات وجذورها. ويسمح هذا الأمر باستخدامها كوسيلة ممتازة لحماية جهاز القلب والأوعية الدموية.

وأشار الباحث الدنماركي بيورغي نورديستغارد إلى إن" تعاطي كميات كبيرة من الغذاء النباتي يزيد من نسبة تركيز فيتامين سي في الدم. وبالطبع يمكن التوصل إلى النتيجة نفسها عن طريق تناول حبوب تحتوي على هذا الفيتامين. لكن الفواكه والخضروات ألذ منها ، بالإضافة إلى أنها تعوّدنا على مزاولة نمط صحي للحياة".

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وأكد نورديستغارد وزملاؤه أن فيتامين سي يعد من أقوى الوسائل التي تمدد عمر القلب والأوعية الدموية.

وقام العلماء بمتابعة حياة أكثر من 100 ألف دنماركي والمواد الغذائية التي يتعاطونها. ثم قارنوا كثرة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالنوبة القلبية وغيرها من أمراض القلب ببنية حمضهم النووي.

وتدل الدراسات على أن الناس الذين يتعاطون كمية أكثر من الفواكه والخضروات يعانون أقل من أمراض القلب بنسبة 15% ويموتون أقل بنسبة 20% بالمقارنة مع المواطنين الآخرين.

ويعود سبب ذلك إلى كون فيتامين سي مادة قوية مضادة للأكسدة تحمي الحمض النووي والبروتينات في خلايا القلب والأوعية من الخلل والانقطاع في العمل.

وأضاف بيورغي نورديستغارد قائلا: "ربما هناك اتحادات كيميائية أخرى تحتوي عليها أنسجة الفواكه والخضروات من شأنها التأثير الإيجابي على صحة جهاز القلب والأوعية الدموية".