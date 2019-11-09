مارسي الرياضة أثناء الحمل.. لهذا السبب!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

إنّ المرأة التي تمارس التمارين الرياضية أثناء فترة الحمل تتجنّب كسب الوزن والإصابة بسكّري الحمل بنسبة 36%، تلك هي نتائج دراسة كبيرة ضمّت 2800 امراة ونشرت في المجلّة العلمية BJOG.



ويُعتبر سكّري الحمل من اضطرابات الحمل الأكثر شيوعاً، وهذا ما يذكّر به الباحثون من مستشفى فيرجن دي لا لوز، في كوينكا – اسبانيا، وهو يشير إلى احتمال إصابتها بمرض السكري مع الوقت.

Advertisements

ويسبّب هذا المرض العديد من المخاطر للأم والولد طوال فترة ما حول الولادة. إذ قد يسبّب سكّري الحمل لدى الولد اكتساب الوزن وضيق التنفس، أو نقص السكر في الدم، أو خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكّري. أمّا بالنسبة إلى الأمّ، فقد يسبّب لها صعوبة في الولادة، أو ولادة مبكرة، أو تسمّم الحمل مع زيادة الوزن، أو ارتفاع ضغط الدم ومضاعفات في الكلى.

مع ممارسة التمارين الرياضية باعتدال خلال فترة الحمل، يؤكد التحليل انخفاض خطر الإصابة بالسكّري بنسبة 30٪ لدى النساء وحتى 36٪ لدى النساء اللواتي يمارسن الرياضة طوال فترة الحمل.