الملياردير مايكل بلومبرج يمهد لمنافسة ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مهد ملياردير نيويورك، وعمدتها السابق لـ 12 عاماً، مايكل بلومبرج لاحتمال ترشحه للانتخابات الرئاسية عن الحزب الديمقراطي منافساً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر تقديم أوراق ترشحه لتمهيديات الحزب الديمقراطي بولاية ألاباما قبل نهاية مهلة الترشح ليل الجمعة، وإن لم يعلن رسمياً بعد ترشحه للرئاسة.

وأدرج بلومبرج بين المرشحين الديمقراطيين الذين تأهلوا للانتخابات التمهيدية المقررة في 3 آذار/مارس المقبل في الولاية الجنوبية، حسبما قال الحزب الديمقراطي في ولاية ألاباما على موقعه الإلكتروني، وألاباما لديها موعد نهائي مبكر للمرشحين للتقدم بأوراق ترشحهم من أجل التأهل للمشاركة في انتخابات الحزب التمهيدية لخوض انتخابات الرئاسة.

كانت التكهنات عام 2016 بأن بلومبرج ربما يترشح في الانتخابات وأنه رصد مليار دولار لهذا الغرض، لكنه عدل عن ذلك فيما يبدو.

وتركت تغريدة لمستشاره السياسي، الخميس الباب مفتوحاً أمام إمكانية ترشحه، حيث قال المستشار هوارد وولفسون إن بلومبرج قلق من أنه لا يوجد أحد في السباق الانتخابي داخل التيار الديمقراطي يمكنه هزيمة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

ويتصدر جو بايدن وإليزابيث وارن وبيرني ساندرز استطلاعات الرأي للمرشحين الديمقراطيين في السباق التمهيدي الذي يضم 13 مرشحاً آخرين.

من جهته، سخر ترامب من بلومبرج، الجمعة، وقال إنه «ليس لديه السحر ليحقق نتيجة جيدة»، وأضاف ترامب للصحفيين خارج البيت الأبيض «أنا أعرف مايكل.. إنه نكرة.. لا يوجد أحد أفضل منافسته أكثر من مايكل التافه».

وأعرب عن اعتقاده بأن حملة بلومبرج ستضر على الأرجح بنائب الرئيس السابق جو بايدين، المرشح الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي، الذي يترشح كشخصية معتدلة.

وبلومبرج هو تاسع أغنى رجل في الولايات المتحدة وفقا لمجلة فوربس.