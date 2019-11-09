شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع التضخم في مصر لأدنى مستوى في 9 سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع معدل التضخم في مصر إلى أدنى مستوى له في 9 سنوات، ما يوفر الفرصة للبنك المركزي المصري لخفض الفائدة مجدداً الشهر القادم.

وتشير أرقام شهر أكتوبر إلى ارتفاع أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية بنسبة 3.1 في المئة مقابل ارتفاعها بنسبة 4.8 في المئة في سبتمبر.

وتلك أقل نسبة نمو في أسعار الاستهلاك منذ سبتمبر 2010.

ومن الواضح أن تباطؤ نمو أسعار الغذاء و المأكولات والمشروبات عموماً كان العامل الأساسي في انخفاض معدل التضخم.

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