شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة العليا في الهند تسمح ببناء معبد هندوسي مكان مسجد بابري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سمحت المحكمة العليا في الهند السبت ببناء معبد هندوسي في موقع أيوديا المتنازع عليه في شمال البلاد.

وكان متطرفون هندوس دمروا مسجد بابري في هذا المكان عام 1992 وهو مسجد يعود بناؤه للقرن السادس عشر.

ويعد قرار المحكمة العليا الهندية الذي جاء لصالح جماعة هندوسية في معركة قانونية طويلة الأمد على موقع ديني يطالب به المسلمون أيضاً، انتصاراً للحكومة القومية التي يقودها ناريندرا مودي.

وأمرت أعلى هيئة قضائية هندية في قرارها بأن يعهد بالموقع لهيئة ستقوم ببناء معبد هندوسي فيه وفق بعض الشروط، بينما يتم تسليم أرض أخرى منفصلة في أيوديا إلى مجموعات مسلمة لبناء مسجد جديد عليها.

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