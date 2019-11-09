موديز تغير توقعها لبريطانيا إلى سالب مع احتمال خفض التصنيف الائتماني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غيرت مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية موديز نظرتها المستقبلية للديون السيادية البريطانية من مستقر إلى سالب ليل الجمعة، مع توقع أن تخفض تصنيفها الائتماني لبريطانيا من Aa2 قريباً.

وتصنيف بريطانيا حالياً أقل من تصنيف ألمانيا الذي يظل متماسكاً عند AAA رغم البيانات الاقتصادية غير الجيدة مؤخراً.

ويعد القرار رد فعل سلبياً من المؤسسات الدولية على الإجراءات التي أعلنها وزير الخزانة البريطاني ساجد جافيد الخميس بهدف الحفاظ على جودة المالية الحكومية.

ومما يؤشر إلى احتمال خفض موديز، وربما غيرها من مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، تصنيفها الائتماني لبريطانيا ما أشار إليه قرار خفض النظرة المستقبلية من أن تلك التوقعات قائمة بغض النظر عما ستسفر عنه الانتخابات المبكرة الشهر القادم.

ويخشى بشدة من أن وعود الإنفاق العام الكبيرة التي يطرحها حزب المحافظين الحاكم وحزب العمال المعارض ستؤثر سلباً في قدرة الحكومة البريطانية على الوفاء بالتزاماتها في ظل عدم توفر خطط لزيادة الموارد لتمويل هذا الإنفاق العام.