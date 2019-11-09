أحمد العامري: الشارقة مدينة الكتاب المركزية في العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

قال أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، معلقاً على دخول الشارقة موسوعة جينيس بأكبر حفل توقيع للكتب في العالم: «تؤكد إمارة الشارقة برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بأنها مدينة الكتاب المركزية في العالم، فلا تكتفي بتتويجها العاصمة العالمية للكتاب من قبل اليونيسكو على مشروع بدأ منذ أكثر من 40 عاماً، وإنما تبرهن أن الاحتفاء متواصل ويتجدد ويزدهر بالكتاب عاماً تلو آخر، ففي دورة هذا العام من معرض الشارقة للكتاب، نجحنا في كسر رقم قياسي نوعي يحمل دلالات ثمينة للثقافة العربية والإنسانية، يعبر عن تقدير الإمارة للكاتب والكتاب، ويجسد رسالة الإمارة في الانطلاق من الكتاب نحو النهضة الحضارية».

وكان المعرض قد شهد مساء أمس الأول، توقيع 1502 كاتب من الإمارات والعالم العربي والعالم، محققاً بذلك رقماً قياسياً جديداً أهّله لدخول موسوعة جينيس، متجاوزاً الرقم العالمي السابق الذي سجل في تركيا بمشاركة 1423 كاتباً.

Advertisements

وتسلمت هيئة الشارقة للكتاب شهادة الرقم القياسي الجديدة من قبل ممثل جينيس، وسط هتاف آلاف القراء والزوار الذين توافدوا من مختلف إمارات الدولة؛ للحصول على نسخهم من مؤلفات كتّاب تجمعوا جنباً إلى جنب على امتداد قاعات المعرض، مشكلين سلسلة بشرية من الكتّاب بمختلف الحقول الأدبية والعلمية والمعرفية.

وتوجه العامري بالشكر للكتاب والناشرين والمنظمين، الذين شاركوا في حفل التوقيع، مؤكداً أن كل من حضر هو مساهم في تعزيز قيمة الكتاب، ودوره في نهضة المجتمعات والحضارات، وبناء جسور التواصل الإنساني بين مختلف بلدان العالم.

وانطلق حفل التوقيع برسالة من صاحب السمو حاكم الشارقة، نقلها العامري، للكتاب والمثقفين وزوار المعرض، قال فيها: «أنقل إليكم تحيات صاحب السمو حاكم الشارقة، ودعواته ليكون هذا الحدث خطوة جديدة في مسيرة الثقافة العربية والعالمية، ومنجزاً يسجل في ذاكرة المنجزات المعرفية والإبداعية التي تقودها إمارة الشارقة منذ أكثر من أربعين عاماً، آملين لكم خالص التوفيق.. والآن، ندعوكم لبدء أكبر حفل توقيع للكتاب في العالم».