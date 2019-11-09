شكرا لقرائتكم خبر عن «الفـن التاســع» يحلــق بخيـــال القــراء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تواصل كومكس، إحدى دور النشر التابعة لمجموعة كلمات المتخصصة، تقديم أعمال متميزة في فن القصص المصورة الذي يطلق عليه اسم «الفن التاسع»؛ لتضيف إلى مكتبتها ثلاثة مؤلفات جديدة أطلقتها خلال فعاليات المعرض هي: «يوميات بورما»، و«دليل الأب السيّئ» للفنان غي دوليل، وكتاب «مانديلا والجنرال» للفنان جون كارلين.

تمثل هذه الإصدارات السمات التي تميز فن القصص المصورة بكونه مساحة للتعبير عن أفكار ومفاهيم خارجة عن المألوف، بحيث يستقطب قراءً من جميع الأعمار والثقافات؛ لقدرته على إيصال رسائل واضحة وبسيطة بأسلوب بصري جذاب.

ومع تطور فن الكومكس حول العالم، خرجت القصص المصورة من إطار الأبطال الخارقين والشخصيات المحببة عند الأطفال والشباب، لتقدم حكايات متنوعة المواضيع والأبعاد، بعضها يقترب من أدب الرحلات، وبعضها الآخر يأخذ طابعاً توثيقياً لأحداث غيرت وجه التاريخ.

«مانديلا والجنرال»

يوثق الكاتب الإنجليزي جون كارلين حدثاً جللاً تمثل في إنهاء سياسة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، حيث كان كارلين شاهداً على مسيرة الرئيس والمناضل نيلسون مانديلا، من السجن إلى الرئاسة؛ نظراً لعمله مراسلاً لصحيفة ذي أندبندنت، وإقامته في مدينة جوهانسبورغ من العام 1989 وحتى عام 1995. ويقدم كارلين في كتابه «مانديلا والجنرال»، نهاية سياسة الفصل العنصريّ، وإقامة الديمقراطية في جنوب إفريقيا؛ حيث يبرز المناضل مانديلا وهو يحارب بالكلمة لا بالسلاح، ويلجأ إلى المنطق وجاذبيته الشخصية بدلاً من العنف، فينجح في إقناع خصمه الجنرال فيليون، ليس فقط بنزع السلاح وإيقاف الحرب، بل باحتضان النظام السياسي الجديد الآتي بعد نظام التفرقة العنصرية.

وتكمن أهمية الكتاب في أنه يستند إلى العديد من المقابلات الشخصية مع مانديلا، وإلى حوار مع الجنرال نفسه في مدينة كيب تاون بعد عدة سنوات على الأحداث المصيرية التي يصفها هذا الكتاب.

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«يوميات بورما» و «دليل الأب السيّئ»

ومن إصدارات كومكس لهذا العام، كتابا «يوميات بورما» و «دليل الأب السيّئ» للكاتب والرسام الكندي غي دوليل، الذي حضر لتوقيع الإصدارين الجديدين في معرض الشارقة الدولي للكتاب.

ويندرج كتاب «يوميات بورما» ضمن فئة القصص المصورة لأدب الرحلات؛ فهو يوثق لرحلة دوليل إلى بورما، برفقة ابنه لوي وزوجته ناديج، التي شغلت منصباً إدارياً في منظمة «أطباء بلا حدود»، وأنتج دوليل الرواية باللغة الفرنسية، وترجمتها هيلج داشيه إلى اللغة الإنجليزية لتنشرها مؤسسة «دراون» و «كوارتيتلي» في العام 2018 باللغة الإنجليزية.

لاقى الكتاب رواجاً واسعاً، وأثنى عليه الكثير من النقاد؛ حيث كتبت مجلة «ذا نيو يوركر» عن الأسلوب البسيط الذي يمتاز به الكتاب، وأشادت بدقة الملاحظة التي يتمتع بها دوليل، وقدرته على توثيق ما هو غير متوقع، كما أثنت «ذا غارديان» على حيوية الكتاب، ووصفته بأكثر الكتب ثراءً عن بورما. أما صحيفة «ذا أتلنتيك»؛ فصنفت الرواية في قائمة أفضل عشر تحف فنية في مجال الروايات المصورة.

سبق للمؤلف غي دوليل توثيق رحلاته إلى الدول التي ترزح تحت حكم الأنظمة القمعية في روايتين مصورتين هما «شنجن»، و «بيونج يانج»، اللتين ركزتا على رحلاته المكثفة إلى الصين وكوريا الشمالية.

أما كتاب «دليل الأب السيّئ» فيستعرض فيه الكاتب مغامراته في الأبوّة والتربية بطريقة كوميدية ساخرة، ويكشف كيف يمكنه التجول في المنزل بهدوء دون إصدار الضجيج، ويحرص على كتابة اعتذار بعد أن ينسى إعطاء الأطفال مصروفهم، وينسى أن يشتري الهدايا لابنته في موسم الأعياد، ولا يعرف كيف يواسي دموعها، ويتصرف بشكل كارثي عندما لا تستطيع النوم بسبب خوفها من قصة أخبرتها بها إحدى صديقاتها في المدرسة عن خاطفي الأطفال، فيخبرها بقصة قرد يسرق الأطفال في ماليزيا.