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بعد العثور على جثتها في النيل.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الطالبة شهد أحمد

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دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Al Masry Al Youm Publishing and Printing

قالت مصادر مقربة من أسرة الطالبة شهد طالبة كلية الصيدلة جامعة قناة السويس إنها لقيت مصرعها غرقا بمياه نهر النيل بنطاق القاهرة الكبرى، وتم العثور على جثتها عن طريق الأهالي.

كان اللواء جمال غزالي، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من العميد أيمن غنيم مأمور قسم ثالث، يفيد بحضور أسرة طالبة بكلية الصيدلية جامعة قناة السويس للإبلاغ عن اختفاء الطالبة شهد بالفرقة الأولى بكلية الصيدلية.

وتم على الفور تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمود هندي مدير مباحث الإسماعيلية، وضم الرائد محمد سكر رئيس المباحث، والنقباء إسلام مشهور وأحمد المراكبي وكلاء المباحث.

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وتوصلت تحريات ومعلومات فريق البحث وفحص كاميرات المراقبة إلى أن «الطالبة المختفية تعاني منذ فترة من اضطرابات نفسية، وأنها يوم الاختفاء طلبت مبلغ مالي من زملائها بالكلية، وتوجهت عقب ذلك إلى موقف سيارات الأجرة العمومي واستقلت سيارة أجرة في اتجاه القاهرة».

وأضافت التحريات أن «جميع زملاء الطالبة شهدوا بحسن خلقها وأنها متميزة ولكنها عانت الفترة الماضية من أزمة نفسية جعلتها منعزلة وتعاني من بعض الاضطرابات».

وأبلغت أسرة الطالبة رجال المباحث بالإسماعيلية أنه تم العثور على جثة الطالبة غارقة في مياه النيل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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