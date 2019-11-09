ماذا تعرف عن الهاتف الذي يحمل "أقوى كاميرا في العالم"؟

دبي - بواسطة محمد فارس © ARAB_BBC

كشفت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة شاومي عن أول هاتف ذكي في العالم مزود بكاميرا بدقة 108 ميغابكسل.

وقد جرى تطوير المستشعر بالغ الدقة للكاميرا من قبل شركة سامسونغ، التي لم تدمجه بعد في منتجاتها الخاصة.

وتقول الشركتان إن فائدة هذه الكاميرا تكمن في أنها تقدم "صورا دقيقة للغاية غنية بكل التفاصيل".

وعلى الرغم من ذلك، يشير اختبار أولي لهذه التقنية إلى أن صورها قد تحتوي على تشوهات رقمية، من تلك التي تحتويها الهواتف الذكية منخفضة الدقة.

وحتى الآن، فإن الهاتف الجديد الذي يحمل اسم "برو بريميم CC9 " متاح في السوق الصينية حسبما أعلنت الشركة، حيث يتكلف الطراز الأساسي منه نحو 400 دولار.

لكن شركة شاومي أعلنت أنها ستستخدم نفس المكون في هاتفها الذكي Mi Note 10 الذي أطلقته يوم الأربعاء، والذي سيباع على نطاق أوسع.

وتعد شركة شاومي حاليا رابع بائع للهواتف الذكية في العالم، وفقا لشركة كاناليس للأبحاث، بحصة سوقية تبلغ 9.1 في المئة.

Advertisements

"لا يخلو من مشكلات"

حتى الآن كانت أجهزة الاستشعار، التي تزيد دقتها عن 100 ميغابكسل، عادة ما تُلحق بالكاميرات الرقمية متوسطة الحجم، والتي يمكن أن تكلف عشرات الآلاف من الجنيهات الاسترلينية.

لكن التقنية الجديدة لا تخلو من مشكلات، حيث إن محاولة ضغط مزيد من مكونات الدقة في وحدة أصغر للهواتف الذكية، قد ينتج عنه زيادة "المحادثات المتقاطعة"، وهي ظاهرة يتدفق فيها النشاط الكهربائي من بكسل واحد إلى جيرانه، ويتم تجميعهم بشكل وثيق معا، وينتج عن هذا تشوش رقمي رقمية في الصورة النهائية.

وعلى المستخدمين أيضا أن يأخذوا في اعتبارهم أن الصور، التي تبلغ دقتها 108 ميغابكسل، ستستهلك مساحة تخزينية أكبر بكثير من المعتاد، وتتطلب طاقة معالجة أكبر لتحريرها.

لكن الهاتف يتضمن أيضا مستشعرات منخفضة الدقة في الجزء الخلفي، لالتقاط الصور المقربة والمناظر الطبيعية بزاوية عريضة، ما ساعد موقع DXOMark الذي يقيم الهواتف الذكية على منحه درجة عالية من التقييم.

وكانت شركة شاومي قد أعلنت، في وقت سابق، أنها سوف تستخدم المستشعر الذي تبلغ دقته 108 ميغابكسل، في هاتف Mi Mix Alpha الذي كشفت عنه في سبتمبر/ أيلول الماضي.

لكن تم تعديل ذلك الجهاز ليكون هاتفا فاخرا، بسعر يقترب من 2900 دولار، ومن غير المقرر إطلاقه قبل ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وقال بن وود، الخبير في شركة "سي سي إس إنسايت" للاستشارات، إن إدراج هذه الكاميرا بالغة الدقة في السوق الجماهيرية لهاتفي Mi CC9 Pro و Mi Note 10 من شأنه أن يساعد على تميزهما عن المنافسين.