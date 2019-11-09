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البرلمان التونسى ينفى نبأ وفاة الرئيس السابق محمد الناصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى حسان فطحلى، المكلف بالإعلام فى مجلس نواب الشعب التونسى، الأنباء التى ترددت عن وفاة محمد الناصر رئيس الجمهورية السابق.

وكتب فطحلى، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، اليوم السبت: "نطمئن التونسيين بأن الناصر فى صحة جيدة، وهو حاليا فى منزله بين أفراد عائلته الذين أكدوا أن ما تم تداوله عار من الصحة".

وكان الناصر، تولى رئاسة الجمهورية التونسية بصفة مؤقتة، عقب وفاة الرئيس الباجى قايد السبسى، يوليو الماضى، وفقا لأحكام الدستور الذى ينص على تولى رئيس البرلمان الرئاسة فى حال شغور منصب الرئيس، وذلك بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على 90 يوما.

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