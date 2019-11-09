السفارة التركية بمصر تحيي ذكرى المولد النبوي

القاهرة/ الخليج 365

شهدت السفارة التركية بالعاصمة المصرية القاهرة، مساء الجمعة، احتفالية فنية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

ونظم الاحتفالية معهد "يونس إمره" الثقافي التركي بالقاهرة، بالتعاون مع الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا".

وأحيت الاحتفالية الفنية بالسفارة فرقة "المولاوية" للفن الصوفي، تيمنًا بذكرى المولد النبوي الشريف الذي يوافق 12 ربيع الأول من كل عام.

Advertisements

وقدمت الفرقة مزيجًا متنوعًا بين رقصة التنورة والإنشاد والابتهالات الدينية والقصائد.

ويحتفل المسلمون في العالم بذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في 12 من ربيع أول من كل عام، وتشهد العديد من البلدان الإسلامية والمجتمعات المسلمة في بلدان العالم احتفالات وفعاليات وأنشطة خاصة بالمناسبة.



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.