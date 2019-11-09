“البلدية والقروية” توضح عقوبة البصق وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها

صحيفة الخليج الالكترونية

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن البصق أو إلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها يعرّضان فاعلها للعقوبة.

وأوضحت أن العقوبات تبلغ قيمتها في المرة الأولى 500 ريال، وعند تكرار المخالفة تصل إلى 1000 ريال، وذلك حسبما ورد ضمن لائحة الذوق العام.