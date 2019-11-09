- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن البصق أو إلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها يعرّضان فاعلها للعقوبة.
وأوضحت أن العقوبات تبلغ قيمتها في المرة الأولى 500 ريال، وعند تكرار المخالفة تصل إلى 1000 ريال، وذلك حسبما ورد ضمن لائحة الذوق العام.
انشر الخبر :
كانت هذه تفاصيل خبر “البلدية والقروية” توضح عقوبة البصق وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.