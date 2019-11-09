إعلان مرتقب لنشرة إصدار اكتتاب أرامكو اليوم

صحيفة الخليج الالكترونية

تترقب سوق الأسهم السعودية نشرة إصدار اكتتاب أرامكو السعودية، وذلك بعد أيام من موافقة هيئة السوق المالية على طلب الشركة بإدراج جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

وتتضمن نشرة الاكتتاب نبذة عن الشركة، والمعلومات المالية للشركة، بما في ذلك تقييم عوامل المخاطرة، وتواريخ سير الاكتتاب، وعدد الأسهم المطروحة.