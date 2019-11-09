- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم السبت، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك والمدينة المنورة وحائل والجوف والقصيم والشرقية.
وأشارت الأرصاد، إلى أنه من المتوقع أيضا تكون سحب رعدية ممطرة على مرتفعات كل من جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.
كما يتكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وفي شرق المملكة، على أن تسجل أعلى درجة حرارة 36 درجة مئوية في مكة المكرمة وأدناها 12 درجة مئوية في أبها.
انشر الخبر :
كانت هذه تفاصيل خبر الطقس .. هطول أمطار رعدية على عدة مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.