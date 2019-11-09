أوتسوكي: نواجه فريقا متمرسا

صحيفة الخليج الالكترونية أكد المدير العام لنادي أوراوا الياباني، تسويوشي أوتسوكي، أن فريقه لديه البديل الجاهز لتعويض الغيابات. وقال «ثقتنا كبيرة في الفوز على الهلال وحصد لقب النسخة الحالية».

وأضاف «ندرك صعوبة مهمتنا، لأننا سنواجه منافسا قويا يجيد التعامل مع المباريات الحاسمة، ومستعدون جيدا لمباراتنا معه».

وتابع «نخشى من تأثير الطقس على لاعبي الفريق، فالطقس في السعودية أكثر حرارة من اليابان، ومن الممكن أن يؤثر ذلك علينا». انشر الخبر :

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