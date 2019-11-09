الهلال يتأهب لتحقيق فوز مريح على أوراوا

صحيفة الخليج الالكترونية يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتحقيق نتيجة إيجابية تقربه من التتويج بلقب بطولة دوري أبطال آسيا عندما يستضيف أوراوا ريد دياموندز الياباني، اليوم، في ذهاب نهائي المسابقة.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين 24 نوفمبر الجاري على إستاد سايتاما 2002.

وتحظى هذه المباراة بطابع ثأري بين الفريقين، حيث تعد هذه المباراة نسخة مكررة لنهائي 2017 حيث تعادل الفريقان ذهابا في الرياض 1/1 قبل أن يفوز أوراوا بهدف نظيف إيابا ليتوج باللقب الثاني في تاريخه.

ويدخل الهلال المباراة مكتمل الصفوف، حيث يمني النفس باستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز يؤمن له خوض مباراة الإياب المقررة 24 نوفمبر الحالي في مدينة سايتاما اليابانية، بارتياح كبير في سعيه إلى الظفر باللقب. في المقابل حصل أوراوا على المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 10 نقاط من 6 مباريات، بفارق ثلاث نقاط خلف تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي، مقابل 7 نقاط لبكين الصيني و4 نقاط لبوريرام يونايتد التايلاندي.

ويفتقد الفريق الياباني في مباراة الذهاب حارس المرمى شوساكو نيشيكاوا بسبب الإيقاف، ولكن تشكيلة الفريق تضم عدة لاعبين شاركوا في نهائي البطولة قبل عامين، ومن ضمنهم كازوكي ناجاساوا وتومواكي ماكينو. انشر الخبر :

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