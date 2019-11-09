ما هي فوائد الزعتر الغذائية والطبيّة؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 لا يقتصر الزعتر أو السعتر على كونه أحد التوابل الموجودة في المطبخ والمستخدمة في الأطعمة فقط بل له فوائد كثيرة واستخدامات متعددة، وأيضاً يستخدم في الطب البديل، وله رائحة عطرية قوية وطعمه حار مر قليلاً.

نقدم لك فوائد الزعتر: 1-يمكن استخدامه في تتبيل اللحوم عند شوائها. 2-مفيد في علاج أمراض الصدر كالربو والحساسية حيث إنه يساعد على تسهيل خروج البلغم فيهدئ الشعب الهوائية. 3-يعالج التهابات الحلق والحنجرة والقصبة الهوائية . Advertisements 4-يعمل على تقوية الجهاز المناعي وكذاً يقوي عضلات القلب؛ وبالتالي يمنع تصلب الشرايين وينشط الدورة الدموية. 5-يقلّل من نسبة الكوليسترول في الدم. 6-يستخدم كعلاج للمغص الكلوي والتهابات المسالك البولية وتفتيت الحصوات. 7-يسهّل عملية الهضم ويعالج الإسهال ويطرد الغازات والفطريات والطفيليات لاحتوائه على مادة الكارفكرول. 8- مفيد في تقوية الذاكرة وسهولة الاستيعاب. 9-يستخدم في علاج تساقط الشعر وتكثيفه. 10-يمكن استخدامه كمسكن لآلام الأسنان والتهاب اللثة ووقاية الأسنان من التسوس.

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