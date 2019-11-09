دراسة تكشف عامل جديد في ظهور حبّ الشباب!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أثبتت دراسة جديدة أنّ نسبة مرتفعة من فيتامين B12 قد تؤثر في نشاط الجراثيم لدى بعضهم قد تؤدي إلى ظهور حبّ الشباب، إلاّ أنّ هذا الأمر لا يكفي لمنع الناس من تناول الأطعمة الغذائية التي تحتوي على هذا الفيتامين أو حتى المكملات منه، بحسب الباحثين من جامعة كاليفورنيا الأميركية.



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هناك بعض الجينات التي تؤثر في ظهور حبّ الشباب أو عدم ظهورها، وقد تكون هذه الجينات بحسب الباحثين، وسيلة لابتكار علاج لحبّ الشباب.

نظرت هذه الدراسة التي نشرت في المجلّة العلمية Science Translational Medicine، في العوامل التي تجعل الفرد أكثر عرضة للإصابة بحبّ الشباب. وقد تبيّن أن فيتامين B12 يؤدي إلى ظهور حبّ الشباب من طريق حدّه لعمل نوع من بكتيريا البشرة تعرف باسم Propionibacterium والمتعلّقة بحبّ الشباب.