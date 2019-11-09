هل الضغط العصبي يصيب الرجال بالأنانية؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أظهرت دراسة أن الرجل يميل للأنانية والتفكير في ذاته فقط حال تعرضه للضغط العصبي، في حين يعزز الضغط من قدرة المرأة على التواصل مع محيطها. ويرجع الخبراء هذا الأمر لأسباب نفسية وهرمونية.



كشفت دراسة حديثة أن الضغط العصبي يجعل الرجال أكثر أنانية وعزلة، في حين يفعل العكس تماماً مع النساء، إذ يبدأن في البحث عن دعم من البيئة المحيطة بهن.

وأجرى باحثون دراسة امتدت عدة أيام تم خلالها تعريض مجموعة من الرجال والنساء لمواقف صعبة، من بينها إلقاء خطاب أمام جمهور عريض.

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وكشفت نتيجة الدراسة أن الرجل في هذه المواقف يميل للعزلة التامة عن محيطه ويحاول التخلص من هذا الضغط داخلياً ودون الحديث مع أحد، في حين قامت النساء بالعكس تماماً وحاولن الحصول على الدعم الخارجي لتجاوز المواقف الصعبة.

وكشفت الدراسة التي نشر نتائجها موقع scinexx الإلكتروني المعني بالأخبار العلمية، أن النساء اجتزن الاختبارات الصعبة التي تعرضن لها بشكل أفضل كثيراً من الرجال.

وقالت غيورغيا سيلاني، من معهد الدراسات المتقدمة في تريستي لموقع scinexx: "تراجعت نتائج الرجال في الاختبارات التي قاموا بها تحت ضغط عصبي، في حين كان الأمر على العكس تماماً مع النساء إذ كانت نتائجهن تحت وطأة الضغط أفضل بكثير".

وأرجع الخبراء نتائج الدراسة إلى عوامل نفسية، تشير إلى أن النساء تعلمن على مدار الزمن أهمية الحصول على الدعم والمساعدة من الآخرين، لاسيما في المواقف الصعبة.

ورجح العلماء إمكانية أن يرجع سبب هذا الخلاف الكبير بين الرجل والمرأة إلى هرمون الأوكسيتوسين المعروف بهرمون الحب والذي يؤثر على السلوك الاجتماعي للإنسان. وكانت دراسات سابقة قد توصلت إلى أن إفراز هذا الهرمون لدى المرأة أكثر منه لدى الرجل.