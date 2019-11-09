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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دراسة: لحوم الأسماك الحمراء تطيل العمر وتنقذ من الخرف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
يتمتع الأشخاص الذين يتناولون لحوم الأسماك الحمراء(سمك السلمون بأنواعه المختلفة) بانتظام، بصحة أفضل من الذين استبعدوها من غذائهم.
واستنتج علماء من المعهد الوطني للتغذية والصحة في اليابان، أن البروتين الموجود في لحم السمك الأحمر، يؤثر ايجابيا على العضلات والأوعية الدموية للإنسان.
لذلك يمكن القول أن الأحماض الدهنية غير المشبعة "أوميغا – 3 " التي مصدرها الأساسي الأسماك الحمراء، تطيل العمر.
وتؤكد المعطيات الإحصائية اليابانية هذه الاستنتاجات، حيث أن صحة الأشخاص الذين يتناولون بانتظام الأسماك الحمراء في وجباتهم اليومية، يتمتعون بصحة أفضل بنسبة 40 بالمائة من الأشخاص الذين لا يتناولون لحم السمك.
بفضل هذا التأثير الايجابي للحم السمك الأحمر في جسم الإنسان، فإن الباحثين يقترحون إضافته الى الوجبات الغذائية للأطفال والمسنين، حيث سيساعد على نمو الأطفال، ويمنع إصابة المسنين بالخرف.
كما أن تناول لحم السمك الأحمر بانتظام قد يكون خير وقاية من الخفقان، والأحماض الدهنية غير المشبعة قد تكون خير مساعد للدماغ في العمل الفكري المكثف.
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