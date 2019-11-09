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تعرف على فوائد التمر الهندى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019

تعرف على فوائد التمر الهندى

متابعات_الخليج 365

 كشفت الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، أن مشروب التمر الهندىله العديد من الفوائد، لأنه يحتوى على نسبة عالية من الماء تساعد على تعويض الجسم عما فقده أثناء نهار رمضان، ويحد من إصابة الصائم بالإمساك لأنه غنى بنسبة عالية من الألياف. وتقدم أخصائية التغذية العلاجية ، أهم الفوائد الصحية لمشروب التمر الهندى، ومن أهمها:

 

 1- يساعد على أعطاء الجسم نسبة الماء التى يحتاجها، ولذلك ينصح بتناوله مع وجبة الإفطار، وبعد السحور، وذلك لتجنب الشعور بالعطش.

 

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 2- يحد من الشعور بالصداع و يقضى عليه.

 3- يستخدم كمهدئ للأعصاب.

 4- يساعد على تنشيط الكبد وعملية الهضم ويحد من التعرض لعسر الهضم.

 5- يساعد على تعزيز صحة القلب.

6- يخلصك من الإصابة بالإمساك.

7- يساعد على تنشيط خلايا الجسم ويحد من الشعور بالكسل.

8- يحد من ارتفاع ضغط الدم.

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