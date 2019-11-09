أضرار تجبرك على تجنب التوابل الحارة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

لا يستحب إضافة التوابل الحارة إلى الطعام، نصيحة قدمتها الدكتورة ندى عامر أخصائية التغذية العلاجية مؤكدة على أن كل ما هو حار، خطير وغير صحى ولا يتلاءم ومعدة الصائم.



وتابعت ندى مؤكدة على أن كل من الشطة بأنواعها المطحونة والقرون والفلفل الأسود والفلفل الأبيض، والتوابل الهندية، رغم إدمان البعض لها إلا أن إضافتها إلى الطعام سبب فى الكثير من المشكلات الصحية، وخاصة فى أوقات الصيام، فمعدة الصائم تكون فى غاية الرقة، تحتاج لمرطبات ومهدئات وأطعمة خفيفة وأصناف صحية كى لا يعانى الصائم خلال فترة الصيام من مشكلات معوية مختلفة.

وهنا أوضحت أخصائية التغذية أنه لابد من تجنب إضافة التوابل الحارة كالشطة والفلفل وغيرها على الطعام مطلقا ولو بنسب بسيطة خلال الشهر الفضيل، سواء فى السحور أو الإفطار، ويفضل الاستعاضة عنها بالتوابل الباردة التى تعطى مذاقا مختلفا ومحببا دون أضرار، كالبابريكا والقرفة والزنجبيل، والكارى، وذكرت ندى بعض الأضرار الخطيرة للتوابل الحارة.

-الشعور بالعطش طوال فترة الصيام

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-الشعور بجفاف الحلق وآلام باللوزتين والبلعوم

-التهاب الزور والشعور بجفافه طوال فترة الصيام

-التهاب الأمعاء والشعور بالحرقة طوال فترة الصيام

- زيادة الغازات والآلام البطن