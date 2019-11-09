شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لا تتناول أكثر من 400 ملليجرام "كافيين" في اليوم.. لهذا السبب! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019 Advertisements متابعات_الخليج 365 طالب المسئولون فى السلطات الأوروبية للأمن الغذائى ألا يتعدى تناول الفرد 400 ملليجرام كافيين فى اليوم وهى الجرعة القصوى اليومية التى يجب عدم تعديها.

وقد أوضحت الدراسة التى أجراها المسئولون الأوروبيون أن مادة الكافيين تختفى أيضا فى بعض مشروبات الصودا والمشروبات التى تعطى النشاط والحيوية، لذلك يجب أخذ الحذر عند تناول هذه المشروبات حفاظا على الصحة.

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