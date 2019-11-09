هكذا يميّز الدماغ بين الرجل والمرأة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

عندما ننظر إلى إنسان يعمل الدماغ على التمييز مباشرة إن كان رجلاً أو امرأة، وذلك من خلال النظر إلى الانعكاس الموجود بين الشفاه ولون البشرة بغضون 12 ملي/ ثانية، وذلك بحسب دراسة قام بها باحثون من جامعة مونتريال.

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طلب الباحثون من مئة مشترك تحديد جنس 300 شخص عبر صور لمختلف قسمات الوجه. لم يكن بإمكانهم رؤية الملابس أو الأكسسوارات. وقد لاحظ الباحثون بدقة الأماكن التي راقبها الدماغ والتناقضات التي كان يميزها. المنطقة بين الشفتين والجلد أكثر وضوحاً لدى النساء من الرجال بسبب لون بشرتهم التي تحتوي عموماً على القليل من الأحمر، وبالتالي الكثير من الأخضر، ويعتبر هذا التناقض من الدماغ كخاصية أنثوية. عموماً كان المتطوّعون أكثر كفاءة عند مشاهدتهم صوراً ملونة، وذلك لأنّ اللون يسهل المعالجة من خلال إضافة المعلومات عن الجنس وعبر تضخيم الـ signaux de fréquences spatiales basses.

ويوضح الباحثون أنه أمام اللون الرمادي، يركز الدماغ دائماً على الفم ولكنه يقفز إلى منطقة العين بسرعة. هذا ولم يستبعد الباحثون احتمال استخدام مناطق الوجه الأخرى لتحديد جنس الشخص، إلاّ أنها تعتبر ثانوية من حيث تمثيل الجنسين.