ما هي أهمية ممارسة الرياضة في سنّ صغيرة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أثبتت دراسة جديدة قام بها باحثون من جامعة كاليفورنيا ونشرت في المجلّة العلمية Physiology & Behaviorأنّ ممارسة التمارين الرياضية منذ الصغر يقدّم فوائد عدة للصحة والوزن مدى الحياة.



إنّ ممارسة التمارين الرياضية في سنّ صغيرة وبانتظام تسمح بالحصول على عادات غذائية وبدنية جيّدة والحفاظ على وزن صحي وزيادة مستويات هرمون الليبتين (هرمون الشبع) على مدى حياة الفرد. يبقى أن تطبق نتائج هذه الاختبارات على الإنسان بعدما أجريت على فئران.

Advertisements

فقد عمد الباحثون إلى مراقبة نمو الفئران أثناء دورانها على العجلة، إذ قاموا بتقويم تأثير ممارسة الرياضة منذ الصغر على بعض العوامل المؤثرة في حياة الفرد كعاداته البدنية، الوزن ومستوى الليبتين.

وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أنّ ممارسة التمارين الرياضية باعتدال تحفّز المجهود مع الوقت، تحسّن نوعية الغذاء وترفع من مستوى اللبتين. من هنا، يشددّ الباحثون على ضرورة ممارسة الأولاد للرياضة في المدرسة وفي سن باكرة كي يستمرّوا في هذه العادة مستقبلاً، تفادياً للتقاعس والبدانة.