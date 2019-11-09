- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هل التأمل قد يسبب الاكتئاب؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
كشف عالم النفس السلوكى الدكتور بولا واتكنز، الذى يشغل منصب خبير التأمل فى أمريكا، أن هناك دراسات أظهرت فوائد التأمل فى خفض التوتر وتحسين الصحة العامة، إلا أنه أكد على أنت هناك جانب سلبى للتأمل.
وأوضح واتكينز عبر الموقع الطبى الأمريكى "Newsmax Health"، أن التأمل قد ينتج عنه تذكر الذكريات والعواطف المكبوتة الحزينة.
وأشار الباحث الأمريكى إلى أن الشخص يكون أكثر عرضة للاكتئاب عند اهتمامه بالتأمل، وقال واتكينز أن التأمل هو وسيلة للتخلى عن معاناة العقل من الفوضى وعدم الاستقرار، ولكن لابد من الإشارة إلى أنه يجب أن يكون هناك بعض اللحظات من الراحة والتأمل التى لها بعض الفوائد أيضا.
وحذر واتكينز الذين يعانون من الأمراض النفسية، مثل الفصام، من الذهاب إلى خلوات التأمل واليوجا، لعدم تذكر الذكريات المؤلمة التى تزيد من حدة المرض.
كانت هذه تفاصيل خبر هل التأمل قد يسبب الاكتئاب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.