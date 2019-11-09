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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبراء يكشفون.. هل عصير الليمون مسبب "للسرطان"؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
ذكر الخبراء ان شرب كوب من عصير اللّيمون في الصّباح قد يزيد خطر الاصابة بالسّرطان !
حيث وجد الأطباء علاقة بين بعض أنواع الحمضيّات وسرطان الجلد،كوب واحد من الليمون كاف لزيادة خطر الاصابة بهذا النّوع من السّرطان ب25%، أمّا الذّين يتناولون الجريبفروت 3 مرّات في الأسبوع يزيد خطرهم ب41%.
في الوقت ذاته لا يوجد علاقة بين السّرطان وتناول عصير الجريبفورت أو تناول اللّيمون كما هو دون عصر.
يشير العلماء أنّهم لم يجدوا انّ الحمضيّات تسبّب السّرطان ولكنّهم لاحظوا وجود علاقة قويّة بين الاثنين.
ينصح الدّكتور أبرار كوريشي عميد طبّ الأمراض الجلديّة في جامعة براون الأشخاص الذّين يتناولون هذه الفواكه ألّا يمضوا الكثير من الوقت في الشّمس وأن يضعوا واقي الشّمس على بشرتهم.
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