شكرا لقرائتكم خبر عن جنبلاط: تحميلى مسؤولية الزلازل الأرضية أمر فيه شىء من المبالغة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

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رفض رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، النائب والوزير السابق وليد جنبلاط، تحميله قسط من المسؤولية عمّا آلت إليه الأوضاع في البلاد من ترد وانهيارأدى لتفجر احتجاجات شعبية حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم .

وغرّد جنبلاط الذي اشترك هو وحزبه في كل الحكومات التي تم تشكيلها منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990 والتي يتهمها اللبنانيون بالفساد ونهب المال العام وإفقار البلاد، عبر تويتر قائلا: "يبدو أن كل شيء أصبح مستباحا. لكن تحميلي مسؤولية الزلازل الأرضية أمر فيه شيء من المبالغة".