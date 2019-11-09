شكرا لقرائتكم خبر عن جنبلاط: تحميلى مسؤولية الزلازل الأرضية أمر فيه شىء من المبالغة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وغرّد جنبلاط الذي اشترك هو وحزبه في كل الحكومات التي تم تشكيلها منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990 والتي يتهمها اللبنانيون بالفساد ونهب المال العام وإفقار البلاد، عبر تويتر قائلا: "يبدو أن كل شيء أصبح مستباحا. لكن تحميلي مسؤولية الزلازل الأرضية أمر فيه شيء من المبالغة".
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