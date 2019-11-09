شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات الثالثة عالمياً بتطبيق القانون والشعور بالأمن والأمان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وقد جاءت الدولة ضمن صدارة دول العالم في تطبيق القانون وتحقيق الأمن والأمان لمواطنيها والمقيمين على أراضيها، حيث حصلت وفقاً للمؤشر على 93 نقطة، لتتفوق بذلك على الغالبية العظمى للدول المتطورة في العالم.
ويشكل الأمن والأمان والاستقرار في الإمارات أحد أبرز العوامل التي جعلتها في صدارة دول العالم المفضلة للعيش والعمل والاستثمار.
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