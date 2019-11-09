عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كوالكوم تحدد موعد الإعلان عن أقوى معالجاتها على الإطلاق

السبت 9 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة كوالكوم عن عزمها عقد قمتها التقنية Tech Summit خلال المدة بين 3 و5 ديسمبر المقبل، وذلك في ولاية هاواي الأمريكية.



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واعتادت الشركة الأمريكية خلال السنوات الماضية على الكشف عن أحدث إصدارات معالجتها المخصصة للأجهزة المحمولة خلال هذا الحدث، لذا يُتوقع أن تُعلن عن معالجها (سنابدراجون 865) خلاله.

ومع أن معالجات كوالكوم من سلسلة سنابدراجون 8XX تعد الأكثر انتشارًا في سوق الهواتف الذكية، ومن المنتظر أن يُشغل معالجها (سنابدراجون 865) الهواتف الرائدة المرتقبة خلال 2020، بما في ذلك: هاتف (جالاكسي إس11) المنتظر من سامسونج، إلا أن المعلومات عن مواصفات المعالج شحيحة.

ولكن يُتوقع أن يُطور المعالج بتقنية 7 نانومتر الخاصة بشركة سامسونج، بدلًا من شركة TSMC التايوانية، وهو أمر لم يُفعل منذ معالجي (سنابدراجون 820) و(سنابدراجون 835). ويُتوقع أن يُطلق منه إصداران: الأول يدعم شبكات الجيل الرابع فقط، والآخر يدعم شبكات الجيل الخامس 5G مع مودم (سنابدراجون إكس55 5جي) Snapdragon X55 5G.