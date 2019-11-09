شكرا لقرائتكم خبر عن بيدرسون يصف نقاشات اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور السورى بالمهنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون أن نقاشات اللجنة المصغرة كانت مهنية وناجحة حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم .

أكد بيدرسون خلال مؤتمر صحفي في ختام الاجتماعات أن اللجنة ناقشت العديد من القضايا المهمة وفي مقدمتها سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها إضافة إلى مواصلة مكافحة الإرهاب لافتا إلى أن النقاشات كانت مهنية وناجحة، كما نقلت وكالة "سانا".

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وأوضح بيدرسون أن أعضاء اللجنة المصغرة سيتشاورون خلال الأسبوعين القادمين مع أعضاء اللجنة الموسعة فيما تمت مناقشته وتقييم ما طرح حتى الآن ثم يعودون إلى جنيف في الـ25 من الشهر الجاري لعقد الجولة الثانية من المناقشات معربا عن أمله بأن يسهم عمل اللجنة في إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبما يحقق تطلعات الشعب السوري.

وتتألف اللجنة المصغرة من 45 عضوا بواقع 15 عضوا للوفد الحكومي و15 عضوا لوفد الأطراف الأخرى و15 عضوا لوفد المجتمع الأهلي.