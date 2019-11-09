واتفورد يسقط نورويتش بملعبه

صحيفة الخليج الالكترونية

تغلب واتفورد على النقص العددي في صفوفه وانتزع فوزا غاليا 2 / صفر على مضيفه نورويتش سيتي يوم الجمعة في افتتاح مباريات المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورفع واتفورد رصيده إلى ثماني نقاط ليودع قاع جدول المسابقة ويتقدم للمركز الثامن عشر فيما تجمد رصيد نورويتش سيتي عند سبع نقاط وتراجع إلى قاع جدول المسابقة.

وأنهى واتفورد الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله جيرارد دولوفيو في الدقيقة الثانية من المباراة، وفي الشوط الثاني ، عزز الفريق تقدمه بهدف سجله أندري جراي في الدقيقة 52 كما حافظ الفريق على انتصاره رغم طرد كريستيان كاباسيلي في الدقيقة 65 لنيله الإنذار الثاني في المباراة.