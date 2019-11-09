رئيس الاتحاد الآسيوي: الجماهير موعودة بنهائي مثير بين الهلال وأوروا

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، جماهير الكرة الآسيوية ستكون على موعد مع مباراة نهائية مميزة لبطولة دوري أبطال آسيا، حينما يلتقي الهلال السعودي مع أوروا ريد دايموندز الياباني، ويلتقي الفريقان ذهابًا اليوم السبت في الرياض، فيما تقام مباراة العودة في سايتاما اليابانية يوم 24 من نوفمبر الجاري.

وقال سلمان: “الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مصمم على تعزيز شعبية المسابقة ، والتي باتت بالفعل من ضمن أكثر بطولات الأندية إثارة في العالم، وهي في ذات الوقت منصة مثالية لأفضل نجوم ومواهب اللعبة في قارتنا من أجل التألق وإمتاع الجماهير التي بفضل حماسها جعلت بطولة هذا العام تاريخية”.

وتابع سلمان: “الفائز باللقب سينضم لفريق السد القطري، من أجل المنافسة في كأس العالم للأندية 2019 التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة في ديسمبر القادم، وهي البطولة التي شهدت تألق العديد من الأندية الآسيوية، حيث حصل كاشيما انتليرز الياباني والعين الإماراتي على المركز الثاني في البطولة عامي 2016 و2018.

ويتطلع الهلال لتعويض خسارة نهائي نسخة عام 2017 أمام أوروا ريدز ، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1/1 في الرياض، قبل أن يحقق أوروا ريدز الفوز 1/0 في سايتاما ليتوج باللقب الثاني له في تاريخه.