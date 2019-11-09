يوتيوب يطلق تصميمًا جديدًا مع العديد من المزايا المنتظرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يوتيوب يطلق تصميما جديدا مع العديد من المزايا المنتظرة

السبت 9 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

بدأ موقع يوتيوب اليوم إطلاق تصميم جديد للصفحة الرئيسية يأتي بمصغرات أكبر، وذلك في تغيير يجلب للمستخدمين عددًا من المزايا التي تسهل تجربة المشاهدة على أجهزة سطح المكتب.



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ولأن المصغرات أصبحت أكبر حجمًا، فإن عدد مقاطع الفيديو الظاهرة على الصفحة الرئيسية أصبح أقل، وذلك وفق ما أكد متحدث باسم يوتيوب لموقع The Verge. وأضاف المتحدث: ومع ذلك، فإن المستخدمين سوف يرون المزيد من المعلومات عن مقاطع الفيديو.

ومع تكبير المساحة التي تشغلها مقاطع الفيديو على الصفحة الرئيسية لموقع يوتيوب، فسيكون بإمكان منشئي المحتوى استخدام عناوين أطول للمحتوى الذي ينشرونه. وذلك بغية تزويد الناس بالمزيد من المعلومات عن مقاطع الفيديو من خلال النظرة الأولى، بدلًا من وضع مؤشر الفأرة فوق المقطع لإظهار المزيد من التفاصيل، أو النقر عليه.

ومع التصميم الجديد، أزالت يوتيوب عددًا من الفئات من الصفحة الرئيسية، بما في ذلك: (الأخبار)، و(الموسيقى). ووفقًا للشركة، فإن هذه التغييرات تأتي بعد العديد من الردود التي حصلت عليها من المشاهدين، ومنشئي المحتوى على حد سواء خلال مراحل مختلفة من اختبار التصميم. كما أن التحديث شمل إصلاح العديد من المشكلات التقنية.