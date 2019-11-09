ترامب يطلق «تحالف الأصوات السوداء» لكسب ولاء جورجيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة وبعدما أثار خطابه غضب كثيرين منهم، بدأ دونالد ترامب الذي يسعى إلى الفوز بولاية رئاسية ثانية، حملة لجذب الناخبين السود مثيراً بذلك ومن دون مفاجأة، ردود فعل حادة. وأطلق ترامب الذي يأمل في البقاء في الرئاسة لسنوات أربع أخرى، أمس الجمعة، من أتلانتا المدينة المحملة بالتاريخ في ولاية جورجيا (جنوب)، تحالف «الأصوات السوداء لترامب».

وقالت كاترينا بيرسون، العضو في فريق حملته إن «الأمريكيين السود لم يكن لديهم يوماً مدافع عنهم أفضل من ترامب»، لكن هذه الصيغة تبدو غير مقنعة على الرغم من تشديد رجل الأعمال السابق بلا كلل على تدني البطالة إلى أدنى مستوى.

وكشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه جامعة كويني بياك في يوليو الماضي، عن أن ثمانين في المئة من الناخبين السود يعتبرون ترامب عنصرياً.

وكان قطب العقارات لعب في 2016 على ورقة استياء الأمريكيين الأفارقة من حزب باراك أوباما، مكرراً جملة قاسية «ماذا لديكم لتخسروه؟». ولم يحصد أكثر من ثمانية في المئة من أصوات الناخبين السود، مقابل 88 في المئة ذهبت لمنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

ومنذ وصوله إلى السلطة لم تؤد هجماته المتكررة على القادة الأمريكيين الأفارقة سوى إلى تأجيج التوتر.

وآخر هذه الهجمات، سلسلة تغريدات خلال الصيف تنم عن عداء للنائب عن ولاية ميريلاند في الكونجرس إلايجا كامينغز الذي كان يعد رمزاً ويتمتع بحضور قوي في الكونجرس، وقد توفي كامينغز منذ ذلك الحين.

من جانب آخر، أكد مستشار الملياردير الأمريكي مايكل بلومبرج، أن الأخير قد ينضم إلى سباق الترشح عن الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة المقبلة. وكتب هوارد وولفسون على «تويتر»: إن بلومبرج عمدة نيويورك السابق، ومؤسس الوكالة الإخبارية التي تحمل اسمه، يشعر بالمخاوف من أن المرشحين المحتملين الحاليين عن الحزب الديمقراطي غير قادرين على هزيمة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل. وشدد وولفسون، على أن بلومبرغ يرى في ترامب «خطراً غير مسبوق على الدولة»، مشيراً إلى ضرورة إنهاء حكم الرئيس الحالي وضمان دحره في الانتخابات. (وكالات)