الطلاب يقودون احتجاجات لبنان ويدعون إلى اعتصامات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”، وكالات



تواصل الحراك الشعبي في لبنان، أمس الجمعة، لليوم ال 23 على التوالي بمشاركة طلابية واسعة، حيث أغلق الطلاب عدداً من المؤسسات والمرافق العامة في مناطق مختلفة، فيما دعت هيئة تنسيق الثورة، اللبنانيين إلى المشاركة بكثافة في الاعتصامات المتنقلة، في وقت هددت فيه مستشفيات لبنان بالإقفال ليوم واحد على خلفية صعوبات مالية.

وسارت مجموعة من المعتصمين يتقدمهم العسكريون المتقاعدون من ساحتي الشهداء ورياض الصلح وسط بيروت، باتجاه مرفأ بيروت وأقفلوا مداخله ورددوا شعارات تحمل اتهامات بوجود فساد داخل هذا المرفق. كما تظاهر مئات الطلاب أمام مبنى وزارة التربية في بيروت وأمام المبنى المركزي لإدارة الجامعة اللبنانية، مرتدين اللون الأبيض، في إشارة لتحركهم السلمي والموحد.

ونظم محتجون اعتصامين أمام «مصلحة تسجيل السيارات والآليات»، وأمام مبنى شركة «الفا» للاتصالات في منطقة الدكوانة شرقي بيروت. وتواصلت التحركات المطلبية في طرابلس، وعمد المتظاهرون كما في كل يوم، إلى الاعتصام أمام المصارف والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة، يرددون هتافات تطالب ب«إسقاط منظومة الفساد في البلد». كما طلب المحتجون من الموظفين مغادرة مكاتبهم، وإقفال الأبواب بشكل تام. وقام الطلاب بالاعتصام أمام المدارس التي فتحت أبوابها، أمس، ومنعوا التلاميذ من الدخول إلى صفوفهم. وكذلك اعتصم عدد من شبان إقليم الخروب أمام المصارف في بلدة شحيم، وطالبوا إدارات المصارف بإقفالها، فتم التجاوب مع مطالبهم. كما تم إقفال مركز «اوجيرو» في شحيم ومصرف في الدامور.

وفي الجنوب نفذ عدد من المحتجين وقفة أمام مصرف لبنان في صيدا، وسط انتشار لعناصر الجيش اللبناني، وذلك تحت عنوان «الغلا اكلنا»، وكذلك أمام مبنى نقابة المهندسين في صيدا، داعين لإقفال المبنى والتوقف عن العمل تماشياً مع الإضراب والحراك في صيدا. واعتصم طلاب مدرسة ثانوية جزين أمام المدرسة، وتم توقيف الدروس فيها، كما احتشدوا أمام تكميلية جزين لمحاولة إقفالها لكنهم لم يفلحوا.

وفي البقاع، نفذ الطلاب في زحلة وقفات سلمية احتجاجية أمام مركز «اوجيرو» وأقفلوه، ثم نظموا وقفة أمام دائرة التربية، ومن ثم احتشد المئات من الطلاب أمام سراي زحلة، ومنعوا الموظفين والمواطنين من الدخول والخروج وإنجاز المعاملات، وهم يطلقون الهتافات المؤيدة للحراك المدني، وسط انتشار كثيف لعناصر القوى الأمنية.

وتجمع الطلاب في ساحة المطران في بعلبك، قبيل الانطلاق بمسيرة نحو مركز مصرف لبنان لإقفاله حاملين الأعلام اللبنانية وشعارات منددة بالسلطة الحاكمة. كما اعتصم طلاب ثانوية بدنايل الرسمية داخل ملعب المدرسة، رافضين الدخول إلى صفوفهم آخر ساعتي تدريس، حاملين الأعلام اللبنانية مرددين الشعارات المطلبية.

وفي هذا الإطار أصدرت هيئة تنسيق الثورة بياناً دعت فيه اللبنانيين إلى المشاركة بكثافة في الاعتصامات المتنقلة، مؤكدة تمسكها التام بسلمية التحركات، وبالسهر الدؤوب على السلم الأهلي، محذرة في نفس الوقت من مخططات أعداء الثورة، للجنوح بها نحو التطرف.

إلى ذلك أعلنت المستشفيات اللبنانية أمس، أنها ستتوقف عن استقبال المرضى ليوم واحد كإجراء تحذيري، في حال لم تستجب المصارف خلال مهلة أسبوع لطلبها تسهيل تحويل الأموال بالدولار الأمريكي لشراء مستلزمات طبية، في وقت تمر فيه البلاد بأزمة مالية خانقة تتسم بنقص الدولار. وأوضح نقيب المستشفيات في لبنان سليمان هارون، أن المستشفيات «ستقوم بتحرك ليوم واحد تحذيري نهار الجمعة المقبل بالتوقف عن استقبال المرضى باستثناء الحالات الطارئة، ومرضى غسل الكلى والعلاج الكيميائي» في حال لم تستجب المصارف لطلبها. وطلب هارون من «المصارف تسهيل عمليات تحويل الأموال بالدولار الأمريكي لمستوردي المستلزمات والأدوات الطبية وتجارها، لتمكينها من توفير حاجة المستشفيات من هذه المستلزمات».