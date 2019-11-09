شكرا لقرائتكم خبر عن جيل ما بعد 2003 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

استمع

د. حسن مدن

ما أكثر فجاجة قول القائل من حلقة الفساد الماسكة بمفاصل القرار وخزائن المال في المنطقة الخضراء ببغداد إن بقايا نظام صدّام حسين هم من يُحرك الشباب المنتفضين في ساحة التحرير وسواها من الساحات الثائرة على الفاسدين والطغاة والسرّاق.

جلّ هؤلاء الشباب ولدوا بعد العام 2003. لم يعيشوا زمن صدّام حسين ولا حروبه، والكثيرون منهم آتون من أحزمة البؤس والفقر التي تطوّق العاصمة، من مدينة الثورة التي باتت تعرف ب «مدينة الصدر»، إنهم أبناء وبنات الشريحة الاجتماعية الفقيرة الواسعة التي تدعي النخبة الحاكمة أنها تُمثلهم.

ما الذي رآه هؤلاء الشباب بعد أن وعوا الدنيا؟. بالتأكيد لم يروا، كما كان آباؤهم يرون صور صدّام حسين على التلفزيون ولم يسمعوا الأناشيد والقصائد الممجدة له وللحروب الخاسرة التي كان يخوضها. إذا كان الآباء والأمهات عاشوا في زمن طاغية واحد،، فإن الآبناء عاشوا، حتى اللحظة على الأقل، زمن مجموعة من الطغاة يتزعّمهم بعض من يلفون رؤوسهم بالعمائم وحولهم حلقات من «الأفندية» المستفيدين والمطبلين.

مهما حاولتُ، لن أفلح في كتابة عبارات ببلاغة ما كتبته ناشطة عراقية من ساحة التحرير اسمها ريّا. قالت إنها موجودة في تلك الساحة بصفتها أماً وليس كمتظاهرة. قالت أيضاً إنها هناك لأنها تخاف كثيراً على الشباب المحتجين، متمنية ألا يهدر دم أكثر، بل وتخاف حتى على من يرتدي الزي العسكري ويقف وهو خائف من الأوامر لأنه ابن بلدها أيضاً.

ريّا عاشت زمن صدّام حسين، وهي تعرف أن أغلب من حولها لم يعيشوا تحت استبداد نظامه، لكنهم شعروا بالفساد الذي يحدث حولهم وبتحطم آمالهم. «أصعب شيء أن تعيش بلا أمل. لقد وصلوا، والقول لها، إلى مرحلة شعروا فيها أنه لم يعد لديهم شيء يخسرونه بعد الآن لذا قدّموا دماءهم».

نتابع على صفحات الأصدقاء والصديقات العراقيين الصور و«الفيديوهات» الآتية من قلب الحدث. توجعنا حد الفجيعة صور الضحايا من الشهداء والمصابين برصاص القتلة الغادرين الذين يدافعون عن الغنائم التي يجنونها من سرقة أموال البلد. وتفرحنا الطاقات الخلاقة لجيل ما بعد 2003، الذين حوّلوا بناية المطعم التركي المهجورة إلى حياة عامرة بالفن والأمل: ثمة معارض فنية تضجّ بالتحدي، ثمة جداريات معبرة. ثمة أغانٍ وقصائد في بلد الأغاني والقصائد التي تربينا عليها يوم كنّا في أعمار هؤلاء.

إنه العراق الذي نحبّه ونعرفه، العراق الذي سرق منا يقول بحناجر فتيانه وفتياته: إليكم أنا عائد.

[email protected]