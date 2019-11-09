شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائريون يتظاهرون تحت المطر ويطالبون بالسيادة للشعب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك آلاف، أمس الجمعة، في مظاهرات بعدة مدن جزائرية في الجمعة ال 38 للحراك، رغم سوء الأحوال الجوية وتساقط المطر رافعين شعارات تطالب بالتغيير ورفض إشراف رموز حقبة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، على انتخابات الرئاسة، المقررة في 12 ديسمبر القادم، فيما توقعت صحيفة «لوفيجارو»الفرنسية، أمس، مزيدًا من الغموض والتوتر في البلاد قبل الانتخابات.

ولم تمنع الأمطار المتساقطة بغزارة متظاهرين من الخروج في مسيرتهم الأسبوعية بعدة مدن ، وفي مقدمتها العاصمة، لتجديد مطالب التغيير، والقطيعة مع ممارسات الحقبة السابقة.

ورغم هذه الأجواء، خرجت مسيرات بعدة مدن تجددت فيها شعارات الحراك مثل «لا انتخابات مع العصابات»، و«سلمية سلمية»، و«نريد تطبيق المادتين 7 و8 من الدستور، وإعادة السيادة للشعب» والمطالبة بإطلاق سراح متظاهرين معتقلين.

وتوافد المتظاهرون بكثرة على وسط الجزائر تحديداً بشارع ديدوش مراد وساحة موريس أودان للتعبير عن إصرارهم على ذهاب رموز حقبة الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة وتأجيل الانتخابات.

وطالبت مسيرة شعبية سلمية في بجاية بالتغيير الجذري للسلطة القائمة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وجميع معتقلي الرأي وحرية التعبير.

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وإلى جانب هذه الشعارات وقف متظاهرون بالعاصمة ومدن أخرى، دقيقة صمت على أرواح عساكر قتلوا منذ يومين في كمين لمجموعة إرهابية غربي العاصمة، كما رفعت شعارات متضامنة مع أهاليهم.

من جانبها، توقعت صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية، أمس، مزيدًا من الغموض والتوتر في الجزائر قبل انتخابات الرئاسة المقبلة.

وترى الصحيفة بأنه لا يوجد من يتوقع إلى أين تتجه الأوضاع في موعد الرئاسة، رغم وجود مؤشرات قوية على مقاطعة الانتخابات في منطقة القبائل، قلعة المعارضة للسلطات الجزائرية.

وشددت على أن تنظيم حملة الانتخابات سيواجه صعوبة بالغة، في وقت يبلغ عدد الناخبين نحو 20 مليوناً، غالبيتهم غير مقتنعين بإجراء رئاسيات في هذه الظروف، لافتة إلى أن من يتوقع له الفوز بكرسي الرئاسة ، كان قد عارض بوتفليقة، مع توليه مناصب رفيعة في حكومته، ولذلك يعتبره الجزائريون من رموز الحقبة السابقة.

ويجتهد المرشحون الخمسة للرئاسة في تبرئة ذممهم من شبهة «رجل السلطة السابقة»، وفق ما يظهرونه في كل تصريحاتهم الإعلامية .

لكن الصحيفة تحدثت تحديدًا عن رئيسي الحكومة المعزولَين في فترتين متباعدتين بقرار من بوتفليقة، وهما علي بن فليس وعبد المجيد تبون، حيث يخوض الأول السباق الرئاسي لثالث مرة بعد انتخابات 2004 و2014، والثاني يشارك للمرة الأولى في الرئاسيات.(وكالات)