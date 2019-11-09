شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يدعو ترامب للمشاركة بموكب يوم النصر في روسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، أنه قد يتوجه إلى روسيا العام المقبل، لحضور موكب يوم النصر، في شهر مايو/أيار، قائلاً إنه تلقى دعوة بذلك من الرئيس فلاديمير بوتين. وقال ترامب «لقد تلقيت دعوة.. وأنا أفكر في ذلك.. إنه حدث مهم للغاية، الاحتفال بنهاية الحرب». وأضاف ترامب أن هذا الحدث يقع في خضم موسم الحملات الانتخابية لعام عام 2020.(د.ب.أ)

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