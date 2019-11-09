حرائق غير مسبوقة تُدمر الغابات بشرق أستراليا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت مناطق شرقي أستراليا، أمس الجمعة، نحو مئة حريق، وأقر الإطفائيون بأنهم يواجهون صعوبات في السيطرة على أخطر هذه الحرائق التي كانت هذه السنة شديدة الوطأة بشكل خاص.

وقال شان فيتزيمونس مسؤول أجهزة مكافحة الحرائق في نيو ساوث ويلز: «لم يسبق أن شهدنا كل هذا العدد من الحرائق في الوقت نفسه، وعلى هذا المستوى من الخطورة». وأقر بأن الإطفائيين يلاقون صعوبات كبيرة في مكافحة كل هذه الحرائق.

ومن نحو مئة حريق مشتعلة في المناطق الريفية لولايتي نيو ساوث ويلز وكوينزلاند، اعتبر 17 حريقاً، خطراً، ولم تتم السيطرة عليها حتى مساء الجمعة. وتسجل مثل هذه الحرائق سنوياً في أستراليا خلال فصلي الربيع والصيف الخاصين بها، لكن هذه السنة هجمت الحرائق بشكل كثيف ومبكر.

وتطال بؤر الحرائق مساحة تمتد على طول نحو ألف كيلومتر على ساحل المحيط الهادئ ويعاني الإطفائيون في مواجهتها، على الرغم من الإسناد الذي تقدمه 70 مروحية.

وقالت سلطات الولاية إن الحرائق تجاوزت مناطق الاحتواء وتم غلق قسم من الطريق السريع الرابط بين سيدني وبريسبان.

وفي بعض المناطق وجد السكان أنفسهم عالقين وتلقوا تعليمات ب«البحث عن ملجأ لأنه فات أوان المغادرة».

وقطعت إذاعات محلية برامجها لتوجيه التعليمات بشأن سبل النجاة من حريق في حال وجود أشخاص عالقين في منزل أو سيارة.(أ ف ب)