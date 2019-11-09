شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة التونسية تكلف 4 وزراء بتسيير وزارات بالنيابة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وأوضحت رئاسة الحكومة - في بيان مساء اليوم الجمعة - أنه تم تكليف وزير المالية محمد رضا شلغوم بتسيير وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالنيابة، وتكليف وزير السياحة والصناعات التقليدية روني الطرابلسي بتسيير وزارة النقل بالنيابة، وتكليف وزير الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي بتسيير وزارة التكوين المهني والتشغيل بالنيابة، وتكليف وزير الهجرة رضوان عيارة بتسيير وزارة أملاك الدولة والشئون العقارية بالنيابة.
يشار إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت في وقت سابق اليوم النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في 6 أكتوبر الماضي، فيما يحظر البند 90 من الدستور الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس نواب الشعب.
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