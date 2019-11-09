تشاووش أوغلو: أحبطنا مؤامرة كبيرة في سوريا

أنقرة / الخليج 365

وزير الخارجية التركي:

- "لقد قلبنا الطاولة على رؤوسهم ولم يقتصر الأمر على الإرهابيين فحسب وإنما قلبنا هذه المؤامرة على رؤوس الراغبين بإنشاء دويلة إرهابية"

- الهلال الأحمر التركي قدّم مساعدات إنسانية لقرابة 30 ألف شخص في منطقتي تل أبيض ورأس العين شمالي سوريا

- الهلال الأحمر التركي يقدم خدمات صحية لأهالي تل أبيض بطاقم طبي مؤلف من 16 طبيبا.

قال وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، الجمعة، إن تركيا "أحبطت مؤامرة كبيرة" في سوريا.

كلمة تشاووش أوغلو جاءت في فعالية لأصدقاء منظمة الهلال الأحمر التركي بولاية أنطاليا جنوبي البلاد.

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وأضاف: "لقد قلبنا الطاولة على رؤوسهم، ولم يقتصر الأمر على الإرهابيين فحسب، وإنما قلبنا هذه المؤامرة على رؤوس الراغبين بإنشاء دويلة إرهابية".

وأشار إلى أن الهلال الأحمر التركي قدّم مساعدات إنسانية لقرابة 30 ألف شخص في منطقتي تل أبيض ورأس العين شمالي سوريا.

وأوضح أن المنظمة تقدم خدمات صحية لأهالي تل أبيض بطاقم طبي مؤلف من 16 طبيبا.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي يوم 22 من الشهر ذاته.

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