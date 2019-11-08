تعديل محتمل على توقيت الكلاسيكو

صحيفة الخليج الالكترونية

لم يتم الاستقرار حتى الآن على توقيت مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، على الرغم من تحديد اليوم الذي ستقام فيه بعد تأجيلها.

وكان من المقرر أن تقام المباراة يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قبل تأجيلها إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بسبب الاحتجاجات التي شهدها إقليم كتالونيا.

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وبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإنه من المرجح أن تقام المباراة ما بين الساعة الواحدة ظهرًا إلى الخامسة مساءً، على الرغم من كونها يوم ستلعب يوم الأربعاء.

وكان من المقرر أن تبدأ المباراة يوم السبت 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في الواحدة ظهرًا، حيث أوضح خافيير تيباس رئيس رابطة “الليجا” أن توقيت مباراة كلاسيكو الدور الأول يحدد دائما وفقا للسوق الآسيوية.

وفي حالة التأكيد على موعد انطلاق المبارة ما بين الواحدة والخامسة، فلن يتعارض مع توقيت مباريات الكأس التي ستقام في نفس اليوم، وسيتناسب أيضًا مع فارق التوقيت في قارة آسيا، التي تعتبر سوقًا كبيرًا للدوري الإسباني.