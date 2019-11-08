بوجبا يصدم ريال مدريد.. ويختار وجهته المقبلة

صحيفة الخليج الالكترونية

حسم الفرنسي بول بوجبا، نجم وسط مانشستر يونايتد، وجهته المقبلة، حال الرحيل عن أولد ترافورد، في نهاية الموسم الجاري.

ويحظى بول بوجبا باهتمام كبير من قبل ريال مدريد حيث طلب مواطنه زين الدين زيدان مدرب الملكي بالتعاقد معه، فيما يخطط يوفنتوس لاستعادة لاعبه السابق.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن بوجبا حسم أمره بالانتقال إلى يوفنتوس، الذي حمل ألوانه من قبل لمدة 4 مواسم بين عامي 2012، و2016.

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ولعب بوجبا بقميص السيدة العجوز 178 مباراة، وسجل 34 هدفًا، وصنع 40.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع بوجبا في صيف 2016، مقابل 105 ملايين يورو قادما من يوفنتوس.

وأشار التقرير إلى أن بوجبا ينتظر عرضًا رسميًا من يوفنتوس، لإبلاغ مانشستر يونايتد برغبته.

وعانى بوجبا من إصابة في الكاحل هذا الموسم، حيث خاض 6 مباريات فقط بقميص مانشستر يونايتد في جميع المسابقات.