الهلال يكمل تحضيراته لمواجهة أوراوا

صحيفة الخليج الالكترونية

أنهى الهلال مساء اليوم الجمعة، تحضيراته الميدانية لمواجهة ضيفه أوراوا ريد الياباني مساء يوم غدٍ السبت، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وغلب الجانب التكتيكي على تدريب الفريق الذي شهد حضور ومتابعة رئيس إدارة النادي فهد بن نافل.

واشتملت التدريبات على اجتماع فني، وتدريبات التمرير والتحرك، وتطبيقات تكتيكية، ومناورة على كامل الملعب، بالإضافة لجمل فنية.

ودخل لاعبو الفريق فور نهاية الحصة التدريبية في معسكر الفريق في مقر النادي تأهباً لمواجهة الغد.