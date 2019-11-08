صحيفة الخليج الالكترونية صرح مصدر مسئول في نادي الهلال إن إدارة النادي تعمل على إعادة التذاكر التي تم بيعها في السوق السوداء منوها بأنه تم بيع 11 ألف تذكرة بسعر مناسب وتم اكتشاف بعض التذاكر التي بيعت بطريقة غير نظامية ‏علما بأن هناك بند في أحكام الشراء في موقع تذاكر الهلال يمنع نقل ملكية التذاكر لأشخاص آخرين، منوهة بانه لا يسمح بيع التذاكر بطريقة غير نظامية، وسيكون البيع بتذكرتين لكل يوزر لمن أراد الشراء من موقع شركة صلة. انشر الخبر :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهلال يلغي تذاكر «السوق السوداء» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.