الاتحاد يسحق #الرياض برباعية في #كاس_الملك

صحيفة الخليج الإلكترونية استطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد التأهل إلى دور ال٣٢ بكأس خادم الحرمين الشريفين وذلك بعد فوزه على نظيره الرياض برباعية نظيفة. بدأت المباراة بمحاولات الفريقين إحراز الهدف الأول في المباراة وفي الدقيقة ١٩ تمكن رومارينهو من إحراز الهدف الأول للعميد عن طريق تسديدة صاروخية. وفي الشوط الثاني سجل رومارينهو الهدف الثاني للاتحاد عن طريق تسديدة من منطقة الجزاء تسكن مرمى حارس الرياض في الدقيقة ٥٩. وفي الدقيقة ٦٤ أحرز رومارينهو هدفًا ثالثًا للفريق الاتحادي بعد مروره من دفاع الرياض بمهارة عالية. وفي الدقيقة ٧٢ سجل فيكو الهدف الرابع للعميد بعد تسديدة قوية من منطقة الجزاء. وبذلك انتهت مباراة الاتحاد برباعية نظيفة، ليتأهل العميد إلى دور ال٣٢ بكأس خادم الحرمين الشريفين. انشر الخبر :

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