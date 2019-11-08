كأس_محمد_السادس #الشباب السعودي يعبر شباب #الأردن ويتأهل لدور الـ8

الخليج - د ب أ

تأهل فريق الشباب السعودي إلى دور الثمانية لبطولة كأس محمد السادس للأندية العربية لكرة القدم، بعد تعادله مع شباب الأردن 1-1، في إياب دور الـ16 من المسابقة.

واستفاد الشباب من فوزه ذهابًا 1-0، ليتأهل للدور المقبل، بفوزه في مجموع المباراتين 2-1.