“سعد سحاب” لـ ” الخليج” بعد شهرين سنحدد من يبقى ومن يرحل عن الفريق

سعيد طارش

نادي ضمك يعتبر من احد أبرز أندية منطقة عسير ، وشارك هذا الموسم في دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، ولم تكن النتائج التي حققها ترضي محبي النادي وعشاق كرة القدم في المنطقة ، ولتسليط الضوء على نادي ضمك اسضفنا في هذا الحوار مديرالمركز الإعلامي للنادي “الاستاذ-سعد أحمد سحاب” وحاورناه في حوار لا تنقصه الصراحه ، أجاب بكل وضوح وبين أهداف مدرب الفريق الجديد وهب سيكون هناك تعاقدات مع لاعبين في الفترة الشتوية .

س / ماهي تطورات النادي المستقبلية؟

توجه النادي اليوم لإقامة معسكر تدريبي في دولة الإمارات العربية المتحدة لمدة ١١ يوم حيث سيخوض خلالها ثلاث مباريات ودية مع أندية إماراتية

س / ماهي أهداف مدرب الفريق الكابتن نور الدين زكري من إقامة المعسكر في دولة الإمارات؟

الهدف زيادة الاحتكاك بفرق خارجية وليقف وطاقمه التدريبي على عناصر الفريق بشكل اكبر في جميع الخانات وتحديد احتياجات الفريق

س / كيفى ترى وضع الفريق والتراجع في ترتيب القائمة في الدوري ؟

مازال هناك ٢١ جولة ولم تتحدد حتى الأن أوضاع الأندية ومازالت المنافسة مستمرة وفرق النقاط لا يتجاوز ١٦ نقطة بين النادي الأول والأخير

س / هل هناك استقطاب لعناصر جديدة في الفريق مستقبلاَ؟

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ستكون هناك فترة شتوية وبعد شهرين من الأن سيتحدد الاحتياج والعناصر التي سوف تستمر في الفريق بقية الموسم

س / ما موقف إدارة النادي من اللاعبين عقب الرصيد النقطي الذي وضع الفريق في آخر الترتيب ؟

كما أفاد أن إدارة النادي جددت ثقتها في اللاعبين المحترفين على الصعيد المحلي وكذلك الأجانب مطالبة جميع اللاعبين ببذل المزيد من الجهد لمواصلة المسيرة والبقاء في دوري المحترفين

س / ماهي الجهات التي قدمت الدعم لنادي ضمك ؟

أتقدم بخاص شكري وامتناني لكل من أزر ودعم النادي سواء الجماهير أو أعضاء الشرف أو الإدارات الحكومية ولكن أخص بشكري كل كل من جامعة الملك خالد وإدارة تعليم عسير وأندية الأحياء

س / ماذا تطلب من أعضاء الشرف للنادي ؟

أقدم لهم شكري الخالص من أعماق قلبي على ماقدموه للنادي من دعم ولكنني أطالب بزيادة الدعم المادي والمعنوي لناديهم كون بقاء النادي في دوري المحترفين يمثل منطقة كاملة بأسرها وليس علي الصعيد الشخصي

س / ماهي الرسالة التي توجهها لجماهير نادي ضمك بعد الجهود العظيمة التي بذلها الجميع للوصول به لدوري المحترفين؟

أشكر هذه الجماهير الرفيع على وقفتها المشرفة مع هذا النادي الذي صعد لدوري المحترفين.

وكون الحضور مطلب رئيسي لذلك أطالب وبشدة بذل المزيد والمزيد في الحضور لما له من أثر إيجابي على نفسية اللاعبين وبمثابة الدعم لهم في مواصلة مشوارهم الكروي وتحقيق نتائج إيجابية في الدوري ، ويعتبر الحضور الجماهيري لضمك جيد من خلال المباريات التي لعبها على أرضه حيث سجل متوسط الحضور الجماهير لمبارياته أكثر من 10الاف في المباراة الواحدة ولا ننسى أنه يواجه فرق لها تاريخ كروي ولها جماهيرية على المستوى المحلي والخارجي وشعبية في نفوس الجماهير الرياضية